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مكتب الذيب للاستشارت الهندسية
مكاتب هندسية في الدمام السعودية
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    • مكتب الذيب للاستشارت الهندسية
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    تصميم مشاريع فلل وعمائر سكنية ومجمعات تجارية ومباني حديدية ورش ومستودعات .

    الإشراف المدني والمعماري على المقاول المنفذ للمشروع إشراف كامل أو بالزيارة

    معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين ومن أمانة المنطقة الشرقية وشركة الكهرباء وشركة المياه والدفاع المدني

    إمكانية متابعة إجراءات الترخيص لدى كافة الدوائر الحكومية المعنية بتراخيص البناء

    خبرة 27 سنة ، تم إفتتاح المكتب عام 1993 م

    التعامل اون لاين أو مباشر


    موقع الخدمة
    Dammam و الدمام السعودية
    العنوان
    الدمام شارع الملك عبدالعزيز حي البديع عمارة أباحسين للكهرباء
    32211 الدمام السعودية
    المملكة العربية السعودية
    +966-138341110
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