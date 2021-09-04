تقدم شركة الأفضل للخدمات المنزلية جميع الخدمات الأساسية لسكان المملكة داخل جميع أحياء “الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الاحساء”، وتشمل خدماتها في مجال التنظيف “خدمات تنظيف المنازل، تنظيف الشقق، تنظيف واجهات المباني الخدمية، خدمات التنظيف العامة، تنظيف خزانات المياه الأرضية والعلوية، غسيل المجالس والكنب، غسيل المفروشات والستائر والسجاد، خدمات تنظف المسابح”، وتقدم خدمات مكافحة حشرات “خدمات رش مبيدات حشرية، خدمات مكافحة النمل الأبيض، مكافحة الأرضة”، كما تقدم خدمات عزل الأسطح والمنازل، بالإضافة إلى خدماتها في نقل الأثاث وتشمل “خدمات فك وتركيب الأثاث، خدمات فك وتركيب الأثاث المكتبي، خدمات نقل وتخزين الأثاث، تركيب اثاث ايكيا، خدمات تخزين الأثاث داخل مستودعات خاصة “الرياض فقط”، وتعتمد الأفضل في جميع ما سبق على أفضل عمالة وأجود خامات.

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المملكة العربية السعودية

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