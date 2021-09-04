الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج
شركة الافضل للخدمات المنزلية
أعمال تنظيف في Riyadh
نظرة عامة 1مشاريع (1) 6كتاب الافكار (6)
التعليقات (0)
edit edit in admin اطلب كتابة تعليق مشروع جديد
اطلب كتابة تعليق تعديل الملف الشخصي

مشاريع

مشروع جديد
  • كن مشترك بريميوم
    • تركيب دواليب ايكيا - تركيب اسرة ايكيا - فني تركيب طاولات ايكيا بالرياض, شركة الافضل للخدمات المنزلية شركة الافضل للخدمات المنزلية BathroomFittings الريش Orange
    تركيب دواليب ايكيا - تركيب اسرة ايكيا - فني تركيب طاولات ايكيا بالرياض, شركة الافضل للخدمات المنزلية شركة الافضل للخدمات المنزلية BedroomDressing tables الألومنيوم / الزنك Beige
    تركيب دواليب ايكيا - تركيب اسرة ايكيا - فني تركيب طاولات ايكيا بالرياض
    تقدم شركة الأفضل للخدمات المنزلية جميع الخدمات الأساسية لسكان المملكة داخل جميع أحياء “الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الاحساء”، وتشمل خدماتها في مجال التنظيف “خدمات تنظيف المنازل، تنظيف الشقق، تنظيف واجهات المباني الخدمية، خدمات التنظيف العامة، تنظيف خزانات المياه الأرضية والعلوية، غسيل المجالس والكنب، غسيل المفروشات والستائر والسجاد، خدمات تنظف المسابح”، وتقدم خدمات مكافحة حشرات “خدمات رش مبيدات حشرية، خدمات مكافحة النمل الأبيض، مكافحة الأرضة”، كما تقدم خدمات عزل الأسطح والمنازل، بالإضافة إلى خدماتها في نقل الأثاث وتشمل “خدمات فك وتركيب الأثاث، خدمات فك وتركيب الأثاث المكتبي، خدمات نقل وتخزين الأثاث، تركيب اثاث ايكيا، خدمات تخزين الأثاث داخل مستودعات خاصة “الرياض فقط”، وتعتمد الأفضل في جميع ما سبق على أفضل عمالة وأجود خامات.
    الخدمات
    • تركيب اثاث ايكيا،
    • شركة تنظيف خزانات بالرياض
    • شركة تخزين اثاث بالرياض،
    • شركة مكافحة حشرات بجدة،
    • شركة مكافحة حشرات بالرياض،
    • شركة تنظيف مجالس بالدمام
    موقع الخدمة
    Riyadh
    العنوان
    حي الخليج
    11431 Riyadh
    المملكة العربية السعودية
    +966-555260167 alafdal.org
      Add SEO element