عماد مهندس استشاري متعدد الاختصاصات يتسم بالحيوية والجودة والتقدم ، وهو متخصص في تصميم المباني والتصميمات الداخلية والخارجية ، حيث تمكنه بشكل احترافي لجميع المهارات اللازمة لتقديم خدمات شاملة متكاملة بتكلفة تنافسية, مع مراعاة المواصفات الفنية ومواصفات الصحة والسلامة.
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- العنوان
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Germany, Koln
50825 كولونيا
ألمانيا
+49-1771549724 emotic.co