عايز تشطب " شقتك او فلتك او مكتبك او شركتك "باحدث التصميمات وأعلى المهارات
و تضمن خامات عالية الجودة
دلوقتي معانا هتسلمنا على الطوب الاحمر هنسلمك على المفتاح لان عندنا تشطيبات كاملة
بأحدث التصميمات العصريه دا غير اننا بنضمنلك :
- سرعة في التنفيذ
- أعلى مهارة في التشطيب
- ديكورات تناسب كل الاذواق
- احدث التصميمات والديكورات
- جميع الخامات لكل البنود معتمده هندسيآ
للتواصل والأستفسار الأتصال بي الأرقام الآتيه / 01228102892 - 01111772238
ولرؤيه أعمالنا يمكنكم الدخول علي صفحتنا ورؤيه معظم اعمالنا الإداريه والسكنية.
- موقع الخدمة
- Cairo و مصر
- العنوان
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1
11311 Cairo, مصر
مصر
+20-1000504975