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ARTFIX
تصميم داخلي و ديكورات في Riyadh Saudi Arabia
نظرة عامة 1مشاريع (1) 0كتاب الافكار (0)
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    • الرياض, ARTFIX ARTFIX
    الرياض, ARTFIX ARTFIX
    الرياض

    تقدم مؤسسه ارت فيكس خدمات مخصصة للتصميم الداخلي للمشاريع التجارية والسكنية الفاخرة.

    مع مكاتب في الرياض ، المملكة العربية السعودية وشركة لبنان أورورا هي مناسبة تماما لتلبية احتياجات العملاء التصميم في الشرق الأوسط.

    تشمل خدماتنا ، على سبيل المثال لا الحصر ، استشارات التصميم والتصور ، والتصميم ثنائي الأبعاد / ثلاثي الأبعاد ، واختيار المواد والتركيبات.

    بعض مشاريعنا الشعبية تشمل مقهى أتانشسن في الرياض (فيورنسا لا بيازا مول) مراكز تجميل (The Crown) ، وصالة رياضية فاخرة وعدة قصور لأفراد العائلة المالكة السعودية.

    الخدمات
    • تنفيذ
    • تصميم و
    • تصميم مقاهي
    • تنف
    • مراكز تجميل
    • تصميم داخلي
    موقع الخدمة
    الرياض السعودية, Riyadh السعودية, و Riyadh Saudi Arabia
    العنوان
    Qurtoba
    13322 Riyadh Saudi Arabia
    المملكة العربية السعودية
    +966-592155594 www.artfixsa.com
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