تقدم مؤسسه ارت فيكس خدمات مخصصة للتصميم الداخلي للمشاريع التجارية والسكنية الفاخرة.

مع مكاتب في الرياض ، المملكة العربية السعودية وشركة لبنان أورورا هي مناسبة تماما لتلبية احتياجات العملاء التصميم في الشرق الأوسط.

تشمل خدماتنا ، على سبيل المثال لا الحصر ، استشارات التصميم والتصور ، والتصميم ثنائي الأبعاد / ثلاثي الأبعاد ، واختيار المواد والتركيبات.

بعض مشاريعنا الشعبية تشمل مقهى أتانشسن في الرياض (فيورنسا لا بيازا مول) مراكز تجميل (The Crown) ، وصالة رياضية فاخرة وعدة قصور لأفراد العائلة المالكة السعودية.