تقدم مؤسسه ارت فيكس خدمات مخصصة للتصميم الداخلي للمشاريع التجارية والسكنية الفاخرة.
مع مكاتب في الرياض ، المملكة العربية السعودية وشركة لبنان أورورا هي مناسبة تماما لتلبية احتياجات العملاء التصميم في الشرق الأوسط.
تشمل خدماتنا ، على سبيل المثال لا الحصر ، استشارات التصميم والتصور ، والتصميم ثنائي الأبعاد / ثلاثي الأبعاد ، واختيار المواد والتركيبات.
بعض مشاريعنا الشعبية تشمل مقهى أتانشسن في الرياض (فيورنسا لا بيازا مول) مراكز تجميل (The Crown) ، وصالة رياضية فاخرة وعدة قصور لأفراد العائلة المالكة السعودية.
- الخدمات
- تنفيذ
- تصميم و
- تصميم مقاهي
- تنف
- مراكز تجميل
- تصميم داخلي
- موقع الخدمة
- الرياض السعودية, Riyadh السعودية, و Riyadh Saudi Arabia
- العنوان
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Qurtoba
13322 Riyadh Saudi Arabia
المملكة العربية السعودية
+966-592155594 www.artfixsa.com