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- موقع الخدمة
- الدمام السعودية
- جوائز الشركة
- خصم20%
- العنوان
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211
42237 الدمام السعودية
المملكة العربية السعودية
+966-558586447 fakhamas.info
https://fakhamas.info