يسرنا أن نقدم لكم نبذة تعريفية عنا وعن أنشطتنا إذ أننا نحن مجموعة تنسيق المواقع (استشارات هندسية ، مقاولات , صناعة, تجارة) مختصة في هندسة عمارة البيئة نطمح أن تكون الأفضل في هذا المجال على مستوى المملكة العربية السعودية والخليج العربي. حيث أن مجموعة تنسيق المواقع تتكون من العديد من المؤسسات المتخصصة بأعمال هندسة عمارة البيئة وهي على النحو التالي : •

تنسيق المواقع للمقاولات

تنسيق المواقع للتجارة (وكالات عالمية)

ورشة لاروش للرخام والمنتجات الإسمنتية "ديكو كريت"

مكتب تنسيق المواقع للاستشارات الهندسية .





نبذة تفصيلية عن مجال عملنا حيث أننا متخصصون في المنتجات والأعمال التالية :

أعمال تنسيق المواقع ومن ضمنها أعمال الخرسانة المختمة والملونة وأعمال تلوين وتختيم الأسفلت حيث نتملك الخبرة والتقنية والمعدات والعمالة المدربة حيث أننا الوكيل الحصري لاستيراد هذه المنتجات من شركة إمبريكسا بإيطاليا, وجميع أنواع الرصف، وأعمال الكويك كيرب (البلدورة الزراعية) للحدائق.

تصنيع مواد الخرسانة المختمة والملونة ومنتجات كسر الرخام من خلال شراكة عالمية مع مصنع أيدي ورك في إيطاليا.

توريد الأثاث الخارجي (أثاث الحدائق والمنتجعات) عالي الجودة والمصنوع من الحجر الطبيعي والجرانيت والخرسانة حسب الطلب حيث أننا الوكيل الحصري لواحدة من أعرق الشركات بأوروبا بهذا المجال وهي مجموعة صانعو الأماكن (شركة بلتاليا و شركة ميتالكو و شركة تصميم المدن الحضرية) وقريبا سيتم تصنيعها محليا بالشراكة معهم.

توريد ألعاب الأطفال للحدائق والمنتزهات من أمريكا و أروبا حيث أننا الوكيل الحصري لشركات عالمية.

توريد منتجات الإنارة الخارجية للمنتزهات والحدائق والطرق وخلافه بمواصفات أوروبية عالية الجودة مستوردة من إسبانيا حيث أننا الوكيل الحصري لشركة سالفي.

توريد أدوات الرياضة الخارجية من خلال شركة ماي إيكويليبريا الإيطالية بما أننا الوكيل الحصري في السعودية.

استشارات هندسية (تصميم، وإشراف، واستشارات) في أعمال هندسة عمارة البيئة.





يشمل نطاق عملنا تقديم مستوى عالٍ من الخبرة والمهارة والجودة ابتداءً من وضع الخطة إلى التسليم أو التنفيذ وقياس مدى رضاء العملاء كما نسعى دوما إلى توظيف أفضل الكوادر من مهندسي التصميم وذوي الخبرة والكفاءة إلى العمالة الفنية المحترفة. شعار شركتنا هو تقديم منتجات عالية الجودة من خلال الاستفادة من الموظفين المتميزين وذوي الخبرة والتكنولوجيا العالية وأحدث المعدات والآليات. تقديراً لأدائنا المتميز ، قامت الشركات الموثوقة بإقامة شراكات معنا للحصول على الكتالوجات الخاصة بالمنتجات يرجى التواصل معنا



