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‪ayman ali‬‏
تصميم داخلي و ديكورات في Cairo, مصر
نظرة عامة 1مشاريع (1) 0كتاب الافكار (0)
التعليقات (0)
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مشاريع

مشروع جديد
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    • برنامج شئون العاملين

    هل هناك طريقة لربط موظف المواقع الخارجية مع الادارة اون لاين ؟

    يقدم برنامج شئون العاملين كامل بابل تطبيق اندرويد يسمى بابل سبورت يمكن ان يتم تحميلة من خلال متجر جوجل بلاى والدخول بالباسورد المحدد من الشركة للاطلاع على ارصدة السلف او العهد الخاصة به وكذلك الامر الاطلاع على اى قرار ادارى من الادارة . وفى نفس الوقت يمكنك ارسال رسالة او شكوى الى الادارة مباشرة


    الحضور والانصراف

    ما الفرق بين الحضور اليومى والحضور الشهرى فى برنامج HR ؟

    يوفر برنامج HR بابل طريقتين لتسجيل الحضور والانصراف اما تسجيل يوم بيوم وهذا له مزايا اهمها مراقبة العمالة فى مواقع العمل


    برنامج شؤن عاملين


    https://www.babelsoftco.com/ar


    موقع الخدمة
    Cairo, مصر
    العنوان
    11511 Cairo, مصر
    مصر
    +20-1022268153 www.babelsoftco.com
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