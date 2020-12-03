شراء الاثاث المستعمل بالرياض 0533307812 نشتري غرف نوم مكيفات ثلاجات مطابخ شاشات التلفاز اثاث القصور والفلل والشقق السكنية والمحلات التجارية ومعدات المطاعم والفنادق لست الوحيدون ولكننا الأفضل اتصل بنا نصلك أين م كنت في الرياض نعمل على مدار الساعة 24 اتصل بنا على الخط الساخن نعطيك أفضل سعر في السوق