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Touche Deluxe Ksa
تصميم داخلي و ديكورات في الرياض
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    • Touche Deluxe Ksa
    Touche Deluxe Ksa
    Touche Deluxe Ksa
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    لمسه الفخامه للديكور تقدم لك تصاميم ديكور ومعمارية

    استثنائية تناسب جميع احتياجاتك سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية


    تتميز مؤسسه لمسه الفخامه للديكور

    بأفضل مصممي الديكور والتصميم الداخلي وبتقديم أحدث التصميمات سواء مودرن أو كلاسيك أو سيمي مودرن…

    الخ، لتحصل على تصميم عصري لفيلتك – شقتك او مشروعك التجاري يجب أن تتعامل مع

    مهندس ديكور يفهم جيداً في التشطيب، لأن مهندسين الديكور عندما يقومون بالتصميم

    يجب أن يكونو على دراية مثلا بعلاقة البنود ببعضها مثل علاقة الجيبسم بورد أو

    الجبسم بورد مع التجليدات الحائطية أو الجداريات وعلاقتهم بباقي الغرفة من أثاث

    ومكتبات وخلافه، وكذلك مراعاة تناسق الألوان والأفكار وتطابق استايل الديكور مع

    الفرش والأثاث وتناغم الأفكار مع بعضها


    لمسه الفخامه للديكور

    متخصصة في أعمال الديكور والتصميم الداخلي، ولدينا طاقم متكامل من

    المهندسين والمعماريين المهرة لتلبية احتياجاتك


    تتميز مؤسسه لمسه الفخامه للديكور

    للديكور والعمارة بتوفير أفضل مهندسين وفنيين لتشطيب فيلا أو شقة أو أي وحدة سكنية بأحدث الديكورات والتصميمات الداخلية العصرية لتحصل على تشطيب متكامل الديكورات لفيلتك أو شقتك أو مشروعك التجاري. كما أن مؤسسه لمسه الفخامه للديكور

    للديكور والعمارة .

    مهندسينا قامو بنجاح بإدارة العدديد من المشاريع التجارية وقامو

    بتسليم أكثر من 250 تصميم داخلي ومعماري في العديد من الدول منها السعودية

    والامارات ولبنان وكويت وقطر.


    الديكور

    أساسة الإهتمام بالتفاصيل، أنت في أيد أمينه، كل ما عليك هو ان تسترخي وتتركنا

    نقوم بتجميل بيت الأحلام بأحدث صيحات الديكور



    الخدمات
    • داخلي
    • تصميم خارجي
    • تصميم
    • تصميم مشاغل
    • cafe shop
    • Resturant
    • فيلا
    • 3D
    • اعرض كل 8 خدمات
    موقع الخدمة
    Saudi Arabia و الرياض
    العنوان
    Riyadh
    00966 الرياض
    المملكة العربية السعودية
    +966-580003565 www.instagram.com/touchedeluxe.ksa
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