احنا مين ؟
احنا شركة المرام للمقاولات
بنعمل ايه ؟
بنفذ جميع انواع الديكورات و التشطيبات (مقاولات عامه )
هدفنا : تحويل بيت احلامك الي حقيقه
وده اذاي ؟
كل الي عليك تحلم و تتخيل و احنا علينا
التنفيذ بسبب خبرتنا فالمجال و استعانتنا بأمهر المهندسين و الحرفين
و انا ايه ضمناتي ؟
ضمناتك هو عقد بيتم توقيهم بينا و بينك هدفه انك تضمن جوده الشغل و المواد
المستخدمه و تاريخ التسليم
الاسعار ؟
هنحول بيت احلامك الي حقيقه ده يكلف كام ؟
ده هيكلفك سعر التكلفه فقط ( الموادالمستخدمه + امهر الحرفين ) + تكلفة الاشراف ( يتم الاشراف من قبل امهر المهندسين)
لحجز المعانيه المجانيه و لعمل بيان اسعار
راسلنا عبر رسائل الصفحه
عبر واتس اب (01146774118) رابطل التواصل السريع
عبر الرقم المختصر : 222701912
مكانا في : عمارات أول مايو - برج 10، طريق النصر، مدينة نصر
اللوكيشن : https://goo.gl/maps/8LJ8zYvoSf1Go4wr7
تشطيبات
- الخدمات
- مقاولات عامه, ديكورات, و تشطيبات
- موقع الخدمة
- مصر و مدينه نصر
- العنوان
-
10 طريق النصر
11765 مدينه نصر
مصر
+20-1552766557