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AlMaram contracting
مقاولون في مدينه نصر
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    • AlMaram contracting
    AlMaram contracting
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    احنا مين ؟

    احنا شركة المرام للمقاولات


    بنعمل ايه ؟

    بنفذ جميع انواع الديكورات و التشطيبات (مقاولات عامه )


    هدفنا : تحويل بيت احلامك الي حقيقه


    وده اذاي ؟

    كل الي عليك تحلم و تتخيل و احنا علينا

    التنفيذ بسبب خبرتنا فالمجال و استعانتنا بأمهر المهندسين و الحرفين  


    و انا ايه ضمناتي ؟

    ضمناتك هو عقد بيتم توقيهم بينا و بينك هدفه انك تضمن جوده الشغل و المواد

    المستخدمه و تاريخ التسليم



    الاسعار ؟

    هنحول بيت  احلامك الي حقيقه ده يكلف كام ؟

    ده هيكلفك سعر التكلفه فقط ( الموادالمستخدمه + امهر الحرفين ) + تكلفة الاشراف ( يتم الاشراف من قبل امهر المهندسين)


    لحجز المعانيه المجانيه و لعمل بيان اسعار

    راسلنا عبر رسائل الصفحه

    عبر واتس اب (01146774118) رابطل التواصل السريع

    https://wa.me/201146774118

    عبر الرقم المختصر : 222701912

    مكانا في : عمارات أول مايو - برج  10، طريق النصر، مدينة نصر

    اللوكيشن : https://goo.gl/maps/8LJ8zYvoSf1Go4wr7

    تشطيبات


    الخدمات
    مقاولات عامه, ديكورات, و تشطيبات
    موقع الخدمة
    مصر و مدينه نصر
    العنوان
    10 طريق النصر
    11765 مدينه نصر
    مصر
    +20-1552766557
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