احنا مين ؟

احنا شركة المرام للمقاولات





بنعمل ايه ؟

بنفذ جميع انواع الديكورات و التشطيبات (مقاولات عامه )





هدفنا : تحويل بيت احلامك الي حقيقه





وده اذاي ؟

كل الي عليك تحلم و تتخيل و احنا علينا

التنفيذ بسبب خبرتنا فالمجال و استعانتنا بأمهر المهندسين و الحرفين





و انا ايه ضمناتي ؟

ضمناتك هو عقد بيتم توقيهم بينا و بينك هدفه انك تضمن جوده الشغل و المواد

المستخدمه و تاريخ التسليم









الاسعار ؟

هنحول بيت احلامك الي حقيقه ده يكلف كام ؟

ده هيكلفك سعر التكلفه فقط ( الموادالمستخدمه + امهر الحرفين ) + تكلفة الاشراف ( يتم الاشراف من قبل امهر المهندسين)





لحجز المعانيه المجانيه و لعمل بيان اسعار

راسلنا عبر رسائل الصفحه

عبر واتس اب (01146774118) رابطل التواصل السريع

https://wa.me/201146774118

عبر الرقم المختصر : 222701912

مكانا في : عمارات أول مايو - برج 10، طريق النصر، مدينة نصر

اللوكيشن : https://goo.gl/maps/8LJ8zYvoSf1Go4wr7

تشطيبات



