مصمم معماري محترف حر مصري الجنسية لنا خبرة كبيرة في التصميم بالمملكة العربية السعودية حيث محل اقامتي حاليا قمت سابقة اعمال كبيرة جدا في التصميم لمختلف انزواع المباني والابراج وبالذات الفيلات السكنية تم تصميم فوق ال 400 فيلا خلال 22 عاما بالمملكة . التصميم عالي الكفاءة متوافق مع احدث انظمة البناء والبيوت الذكية ومواد التشطيبات الحديثة بما يناسب الطراز المطلوب وكذلك متوافق مع الانظمة الكهربائية والميكانيكية الحديثة , ننصح العميل بامانه واتقي الله في عملي والصدق هو رأس مالي.