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مهندس معماري حر
مهندس معماري في جدة
نظرة عامة 1مشاريع (1) 0كتاب الافكار (0)
التعليقات (0)
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مشاريع

مشروع جديد
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    • فيلا سكنية , مهندس معماري حر مهندس معماري حر غرفة المعيشة حجر Beige
    فيلا سكنية , مهندس معماري حر مهندس معماري حر غرفة نوم حجر Beige
    فيلا سكنية , مهندس معماري حر مهندس معماري حر غرفة الاطفال حجر Beige
    +3
    فيلا سكنية

    مصمم معماري محترف حر مصري الجنسية لنا خبرة كبيرة في التصميم بالمملكة العربية السعودية حيث محل اقامتي حاليا قمت سابقة اعمال كبيرة جدا في التصميم لمختلف انزواع المباني والابراج وبالذات الفيلات السكنية تم تصميم فوق ال 400 فيلا خلال 22 عاما بالمملكة . التصميم عالي الكفاءة متوافق مع احدث انظمة البناء والبيوت الذكية ومواد التشطيبات الحديثة بما يناسب الطراز المطلوب وكذلك متوافق مع الانظمة الكهربائية والميكانيكية الحديثة , ننصح العميل بامانه واتقي الله في عملي والصدق هو رأس مالي.

    الخدمات
    نقدم تصميم معماري متكامل مع ما يلزم الانشاء (تصميم انشائي-تكيف-صحي-كهرباء)
    موقع الخدمة
    • مدينة جــــــــــــــــــدة
    • جدة
    العنوان
    21423 جدة
    المملكة العربية السعودية
    +966-504306599
    الكشف القانوني

    كنت مدير التصميم والمصمم الاول لمكاتب استشارية كبيرة بالسعودية والان اعمل حر ولازلت بالسعودية

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