



يعد إخراج أثاثك تحديًا ، خاصةً إذا كان لديك مدخل صلب أو صغير. لذلك ، من الضروري تحديد قياسات كل قطعة أثاث تخطط لنقلها إلى منزلك الجديد حتى تعرف كيفية إخراجها. ابدأ بقياس عرض الأثاث وارتفاعه وعمقه ، ثم تابع قياس المداخل والسلالم والممرات. قد تحتاج إلى تفكيك بعض الأثاث قبل أن تتمكن من إخراجها من منزلك ، ويمكنك تحديد ما إذا كنت ستأخذ القياس بسرعة. بهذه الطريقة ، يمكنك توفير بعض الوقت والجهد والإحباط. يجب أن تكرر هذه الخطوة مع كل قطعة أثاث لديك.

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إذا كان بإمكانك إزالة أرجل الأريكة ، فتأكد من إزالتها. عندما تقوم بتفكيك أثاثك إلى أجزاء أصغر ، يمكنك نقلها بسهولة من منزلك ومنع الضرر المحتمل الذي قد يحدث أثناء مرورها في الممرات والسلالم والمداخل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يوفر التفكيك بعض المساحة داخل الشاحنة أو الشاحنة الخاصة بشركتك المتحركة. بمجرد قيامك بتفكيك أثاثك ، لا تنس تنظيمه وتعبئته وتسميته حتى تتمكن من تحديد أيهما مناسب للأريكة والطاولة والسرير والرفوف.

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أثناء التنقل ، يمكن فتح أدراج الخزانة وأبواب الخزانة بسرعة ، وهذا أحد الأشياء التي لا ترغب في حدوثها. يمكنك تجنب هذه المشكلة إذا قمت بتأمين الأدراج والأبواب باستخدام غلاف التمدد للمحرك. بالنسبة لعناصر الحزمة مثل أرجل الطاولة والأرفف القابلة للإزالة ، تأكد من تجميعها معًا باستخدام ورق كرافت للحفاظ عليها محمية أثناء يوم التنقل.

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تتمتع كل حافة من حواف الأثاث بإمكانية عالية للتمزق والخدش والخدش وغير ذلك. ولكن يمكنك منع هذه المشكلة بمساعدة الورق المقوى. احمِ كل حافة من أثاثك عن طريق طي قطعة من الورق المقوى وتأكد من أنها مثالية.

يمكنك إما استخدام البطانيات الخاصة بك أو الحصول على بطانيات متحركة لتغليف أثاثك. سيعزز ذلك أمن وسلامة أثاثك ويمنع أدنى احتمال للضرر. قبل تغطية أثاثك:

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قم بلف كل قطعة أثاث بالعديد من الطبقات قدر الإمكان حتى يمكن تغطيتها بالكامل.

استخدم شريط تغليف أو غلاف مطاطي لتأمين البطانيات أثناء الحركة.

لن يكون من السهل أبدًا حزم ونقل كل قطعة أثاث لديك في منزلك القديم. يفضل بعض الناس السماح لهم بالرحيل عن طريق البيع أو التبرع أو ببساطة تركهم وراءهم. ولكن إذا اخترت إحضارها إلى منزلك الجديد ، فيمكنك اتباع الخطوات حتى تتمكن من حزم أثاثك بنجاح.













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التعبئة هي أول شيء يجب عليك مراعاته عند الانتقال. بمجرد أن تقرر يومك المتحرك ، فأنت بحاجة إلى مواجهة المرحلة الفوضوية المتمثلة في حزم أغراضك. تحتاج إلى تنظيم وملء ملابس الجميع ولعب أطفالك. هذه هي أسهل الأشياء لحزمها. ومع ذلك ، فإن تعبئة العناصر الهشة هو الجزء الصعب. كيف ستضع الأواني الزجاجية والمرايا وأدوات المائدة داخل الصندوق دون كسرها أو إتلافها؟ تحقق من نصائح التعبئة المفيدة هذه والتي ستساعدك بشكل كبير في هذه المرحلة من الحركة.







