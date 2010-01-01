شركة إعمار الرياض من أوائل الشركات الرائدة فى مجال الخدمات المنزلية وهي ايضا متخصصة فى مجال العزل ( عزل اسطح

– عزل الخزانات

) ولدينا فريق على أعلى مستوى من الكفاءه للعمل على كل أنواع الخدمات

عزل الاسطح من مياه الأمطار - حل مشكلة الماس الكهربائي - دهان خزانات المياه





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