



نقدم لك كافة الخدمات المنزلية عبر شركتنا، مع خدمات الصيانة الشاملة، وخدمات النظافة، وقائمة خدماتنا تكون كالتالي:









الكشف الكامل عن تسربات المياه بأحدث الطرق، مع تقديم طرق العلاج الأحدث، لإنهاء مشاكل التسرب، والقضاء على أي خطر، لعيش حياة هادئة وآمنة.

نقدم لك كافة خدمات العزل الحراري، والعزل المائي، وعزل الفوم، والعزل الصوتي، وكافة طرق العزل للأسطح والخزانات، بأفضل المواد المستوردة.

نوفر لك كافة خدمات النظافة للمؤسسات والشركات والمنازل، مثل جلي البلاط، وغسيل السجاد، والنظافة العامة، مع صيانة لكافة الأجهزة، وتنظيف الكنب والستائر بأحدث ماكينات البخار.

المسابح تحتاج لاهتمام كبير، وخبرة عالية، ونحن في “شركة السعودية العالمية للخدمات المنزلية”، نقدم لك صيانة شاملة للمسبح، مع تنظيف المسبح وتعقيمه بأفضل الطرق العلمية الحديثة، مع خدمات الصيانة الدورية والتطهير.

خدمات النقل أسهل وأسرع مع شركة السعودية العالمية للخدمات المنزلية التي تقدم لك نقل الأثاث والعفش من وإلى جميع مدن المملكة، كما نقدم لك خدمات تخزين الأثاث، وكافة خدمات الصيانة والفك والتركيب.

لا داعي للقلق بعد الآن، قم بالقضاء على كافة أنواع الحشرات بأفضل المبيدات، وبخبرتنا الكبيرة في رش المبيدات لعقود، ونضمن لك التخلص من الحشرات نهائيًا.

نقدم لك كافة أعمال المقاولات العامة والتشطيبات والترميمات، وكافة الأعمال الأخرى، كأعمال السباكة، وأعمال الدهانات، وأعمال البلاط، والصيانة الشاملة للمباني والمؤسسات.



