مؤسسةشبكة التميز..للمظلات اللتوصل 0536314341 والسواتر والهناجر وجميع اعمال الحداده
تنفيذ جميع انواع المظلات مظلات قبب مخروطي مظلات هرميه مظلات اكس مظلات نص دائرة مظلات سطحيه مظلات لكزان مظلات شد إنشائي مظلات مدارس تنفيذ مظلات مواقف سيارات بجميع انواعها تنفيذ مظلات حكومية ومظلات مستشفيات مظلات فلل مظلات مظلات قصور
تغطية مسابح بلاقمشه والكزان مظلات حدايق مضلات من الأقمشة ال بي في سي والقماش البوليثلين والأخشاب البلاستيكية والحديديه مظلات برجولات خشبيه وحديديه بلكزان وبدون لكزان على حسب رغبة الزبون مظلات شد إنشائي
وجميع بجميع الاشكال والتصاميم
بيوت شعر ملكي وعادي
سواتر شرائح حديد سواتر شرائح بلاستيك سواتر بلاستيك مجدول سواتر ابجور حديد سواتر من الأقمشة بجميع الالوان سواتر نشكو سواتر من الكزان سواتر ليزر حديد
تنفيذ أعمال القراميد
قراميدإيطالي قراميد أسباني قراميد فخار معدني كوري بجميع
مؤسسة شبكة التميز للمقاولات العامه مظلات سواتر هناجر قراميد بيوت شعر
دقه في العمل وإنجاز في الشغل
فروعنا /الرياض / مكه المكرمه /الطايف/ الرياض إشراف ابو احمد
لتواصل جوال 0536314341
- الخدمات
- مؤسسة شبكة اللتمز اللمقاولات
- موقع الخدمة
- الرياض
- جوائز الشركة
- مظلات وسواتر
- العنوان
-
الرياض
11543 الرياض
المملكة العربية السعودية
+966-536314341 60b8fb5592473.site123.me
مؤسسةشبكة التميز..للمظلات اللتوصل 0536314341 والسواتر والهناجر وجميع اعمال الحداده
تنفيذ جميع انواع المظلات مظلات قبب مخروطي مظلات هرميه مظلات اكس مظلات نص دائرة مظلات سطحيه مظلات لكزان مظلات شد إنشائي مظلات مدارس تنفيذ مظلات مواقف سيارات بجميع انواعها تنفيذ مظلات حكومية ومظلات مستشفيات مظلات فلل مظلات مظلات قصور
تغطية مسابح بلاقمشه والكزان مظلات حدايق مضلات من الأقمشة ال بي في سي والقماش البوليثلين والأخشاب البلاستيكية والحديديه مظلات برجولات خشبيه وحديديه بلكزان وبدون لكزان على حسب رغبة الزبون مظلات شد إنشائي
وجميع بجميع الاشكال والتصاميم
بيوت شعر ملكي وعادي
سواتر شرائح حديد سواتر شرائح بلاستيك سواتر بلاستيك مجدول سواتر ابجور حديد سواتر من الأقمشة بجميع الالوان سواتر نشكو سواتر من الكزان سواتر ليزر حديد
تنفيذ أعمال القراميد
قراميدإيطالي قراميد أسباني قراميد فخار معدني كوري بجميع
مؤسسة شبكة التميز للمقاولات العامه مظلات سواتر هناجر قراميد بيوت شعر
دقه في العمل وإنجاز في الشغل
الرياض إشراف ابو احمد
لتواصل جوال 0536314341