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مظلات
مقاولون في الرياض
نظرة عامة 1مشاريع (1) 0كتاب الافكار (0)
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مشاريع

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    • مظلات وسواتر مؤسسة شبكة التميز اللمقاولات


    مؤسسةشبكة التميز..للمظلات اللتوصل 0536314341 والسواتر والهناجر وجميع اعمال الحداده

    تنفيذ جميع انواع المظلات مظلات قبب مخروطي مظلات هرميه مظلات اكس مظلات نص دائرة مظلات سطحيه مظلات لكزان مظلات شد إنشائي مظلات مدارس تنفيذ مظلات مواقف سيارات بجميع انواعها تنفيذ مظلات حكومية ومظلات مستشفيات مظلات فلل مظلات مظلات قصور

    تغطية مسابح بلاقمشه والكزان مظلات حدايق مضلات من الأقمشة ال بي في سي والقماش البوليثلين والأخشاب البلاستيكية والحديديه مظلات برجولات خشبيه وحديديه بلكزان وبدون لكزان على حسب رغبة الزبون مظلات شد إنشائي

    وجميع بجميع الاشكال والتصاميم

    بيوت شعر ملكي وعادي

    سواتر شرائح حديد سواتر شرائح بلاستيك سواتر بلاستيك مجدول سواتر ابجور حديد سواتر من الأقمشة بجميع الالوان سواتر نشكو سواتر من الكزان سواتر ليزر حديد


    تنفيذ أعمال القراميد

    قراميدإيطالي قراميد أسباني قراميد فخار معدني كوري بجميع

    مؤسسة شبكة التميز للمقاولات العامه مظلات سواتر هناجر قراميد بيوت شعر

    دقه في العمل وإنجاز في الشغل


    فروعنا /الرياض / مكه المكرمه /الطايف/ الرياض إشراف ابو احمد

    لتواصل جوال 0536314341

    الخدمات
    مؤسسة شبكة اللتمز اللمقاولات
    موقع الخدمة
    الرياض
    جوائز الشركة
    مظلات وسواتر
    العنوان
    الرياض
    11543 الرياض
    المملكة العربية السعودية
    +966-536314341 60b8fb5592473.site123.me
    الكشف القانوني


    مؤسسةشبكة التميز..للمظلات اللتوصل 0536314341 والسواتر والهناجر وجميع اعمال الحداده

    تنفيذ جميع انواع المظلات مظلات قبب مخروطي مظلات هرميه مظلات اكس مظلات نص دائرة مظلات سطحيه مظلات لكزان مظلات شد إنشائي مظلات مدارس تنفيذ مظلات مواقف سيارات بجميع انواعها تنفيذ مظلات حكومية ومظلات مستشفيات مظلات فلل مظلات مظلات قصور

    تغطية مسابح بلاقمشه والكزان مظلات حدايق مضلات من الأقمشة ال بي في سي والقماش البوليثلين والأخشاب البلاستيكية والحديديه مظلات برجولات خشبيه وحديديه بلكزان وبدون لكزان على حسب رغبة الزبون مظلات شد إنشائي

    وجميع بجميع الاشكال والتصاميم

    بيوت شعر ملكي وعادي

    سواتر شرائح حديد سواتر شرائح بلاستيك سواتر بلاستيك مجدول سواتر ابجور حديد سواتر من الأقمشة بجميع الالوان سواتر نشكو سواتر من الكزان سواتر ليزر حديد


    تنفيذ أعمال القراميد

    قراميدإيطالي قراميد أسباني قراميد فخار معدني كوري بجميع

    مؤسسة شبكة التميز للمقاولات العامه مظلات سواتر هناجر قراميد بيوت شعر

    دقه في العمل وإنجاز في الشغل

    الرياض إشراف ابو احمد

    لتواصل جوال 0536314341

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