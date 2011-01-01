لمسه الفخامه للديكور متخصصون في مجال التصميم و التنفيذ الداخلي و الخارجي و قد تميز أساس الديكوربقيادة مالك المنشأة و فريق العمل المنسجم بكافة الخبرات منذ تأسيسه عام 2011 ليمتد من حينها إلي يومنا مسيرة العطاء و النجاحات المبنية على الوضوح و صدق التعامل و الأمانة المهنية لننال بها ثقتكم و الوصول بها لقمة النجاح
- الخدمات
- مكتب هندسي يقدم خدمات متميزه متكامله
- هندسي
- تصميم
- تنفيذ
- موقع الخدمة
- الرياض
- العنوان
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Prince Meshaal Ibn Abd Al Aziz, 'Irqah, Riyadh 12583
12345 الرياض
المملكة العربية السعودية
+966-580003565 www.instagram.com/touchedeluxe.ksa
الكشف القانوني
شركات ديكور متخصصة هي اختيارك الأفضل لتشطيب شقق،فيلا،قصر،محلات
تجاريه ،لاند سكايب،صالونات تجميل،شركات من البداية إلى النهاية، حيث يمكنك الاعتماد على
شركة موثوق بها لتنفيذ أفكارك في المنزل، بل ومساعدتك أيضًا في اختيار أفضل الحلول
في مجال الديكور وفي أعمال التشطيب أيضًا، كل هذا في النهاية له هدف واحد، وهو
الحصول على شقة مريحة وأنيقة حسب رغبة أصحابها، إذ أن لكل عمل ذوق ورأي مختلف في
أنماط الديكور، وتقوم الشركة بتصميم أقرب الأفكار إلى ذوق صاحبها.