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مؤسسه لمسه الفخامه للديكور
تصميم داخلي و ديكورات في الرياض
نظرة عامة 4مشاريع (4) 0كتاب الافكار (0)
التعليقات (0)
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مشاريع

مشروع جديد
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    • تنفيذ مجلس وصاله طعام, مؤسسه لمسه الفخامه للديكور مؤسسه لمسه الفخامه للديكور
    تنفيذ مجلس وصاله طعام, مؤسسه لمسه الفخامه للديكور مؤسسه لمسه الفخامه للديكور
    تنفيذ مجلس وصاله طعام, مؤسسه لمسه الفخامه للديكور مؤسسه لمسه الفخامه للديكور
    +6
    تنفيذ مجلس وصاله طعام
    تصميم مجلس رجالي, مؤسسه لمسه الفخامه للديكور مؤسسه لمسه الفخامه للديكور
    تصميم مجلس رجالي, مؤسسه لمسه الفخامه للديكور مؤسسه لمسه الفخامه للديكور
    تصميم مجلس رجالي, مؤسسه لمسه الفخامه للديكور مؤسسه لمسه الفخامه للديكور
    +2
    تصميم مجلس رجالي
    تصميم مجلس نيو كلاسيك, مؤسسه لمسه الفخامه للديكور مؤسسه لمسه الفخامه للديكور Beige
    تصميم مجلس نيو كلاسيك, مؤسسه لمسه الفخامه للديكور مؤسسه لمسه الفخامه للديكور
    تصميم مجلس نيو كلاسيك, مؤسسه لمسه الفخامه للديكور مؤسسه لمسه الفخامه للديكور
    +3
    تصميم مجلس نيو كلاسيك
    بالي كوفي شوب, مؤسسه لمسه الفخامه للديكور مؤسسه لمسه الفخامه للديكور
    بالي كوفي شوب, مؤسسه لمسه الفخامه للديكور مؤسسه لمسه الفخامه للديكور
    بالي كوفي شوب, مؤسسه لمسه الفخامه للديكور مؤسسه لمسه الفخامه للديكور
    +25
    بالي كوفي شوب
    لمسه الفخامه للديكور متخصصون في مجال التصميم و التنفيذ الداخلي و الخارجي و قد تميز أساس الديكوربقيادة مالك المنشأة و فريق العمل المنسجم بكافة الخبرات منذ تأسيسه عام 2011 ليمتد من حينها إلي يومنا مسيرة العطاء و النجاحات المبنية على الوضوح و صدق التعامل و الأمانة المهنية لننال بها ثقتكم و الوصول بها لقمة النجاح
    الخدمات
    • مكتب هندسي يقدم خدمات متميزه متكامله
    • هندسي
    • تصميم
    • تنفيذ
    موقع الخدمة
    الرياض
    العنوان
    Prince Meshaal Ibn Abd Al Aziz, 'Irqah, Riyadh 12583
    12345 الرياض
    المملكة العربية السعودية
    +966-580003565 www.instagram.com/touchedeluxe.ksa
    الكشف القانوني

    شركات ديكور متخصصة هي اختيارك الأفضل لتشطيب شقق،فيلا،قصر،محلات

    تجاريه ،لاند سكايب،صالونات تجميل،شركات  من البداية إلى النهاية، حيث يمكنك الاعتماد على

    شركة موثوق بها لتنفيذ أفكارك في المنزل، بل ومساعدتك أيضًا في اختيار أفضل الحلول

    في مجال الديكور وفي أعمال التشطيب أيضًا، كل هذا في النهاية له هدف واحد، وهو

    الحصول على شقة مريحة وأنيقة حسب رغبة أصحابها، إذ أن لكل عمل ذوق ورأي مختلف في

    أنماط الديكور، وتقوم الشركة بتصميم أقرب الأفكار إلى ذوق صاحبها.

     




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