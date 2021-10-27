بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله
اسأل الله لي ولكم وللمسلمين عامة التوفيق والنجاح والصلاح والفلاح والسداد.
تسرب المياه من الأمور الضرورية لأنها تسبب في إصابة المنازل والمباني بالتشققات والتصدعات مما يؤدي الى تلف الاسقف والجدران لذا يجب التواصل مع
ويمكنها أيضا
وتقديم التقارير المعتمدة و
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- الخدمات
- شركة كشف تسربات المياه بالرياض
- شركة مكافحة حشرات الرياض
- موقع الخدمة
- الرياض
- العنوان
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8728 خالد بن الوليد – الروضه – الرياض
11324 الرياض
المملكة العربية السعودية
+966-536303073 mabanialriyad.com.sa