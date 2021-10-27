بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله

اسأل الله لي ولكم وللمسلمين عامة التوفيق والنجاح والصلاح والفلاح والسداد.

تسرب المياه من الأمور الضرورية لأنها تسبب في إصابة المنازل والمباني بالتشققات والتصدعات مما يؤدي الى تلف الاسقف والجدران لذا يجب التواصل مع

شركة كشف تسربات المياه

ويمكنها أيضا

حل مشاكل ارتفاع فواتير المياه

وتقديم التقارير المعتمدة و

ترميم المنازل

.