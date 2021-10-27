الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج
مباني الرياض للمقاولات العامة
مقاولون في الرياض
نظرة عامة 0مشاريع (0) 0كتاب الافكار (0)
التعليقات (1)
edit edit in admin اطلب كتابة تعليق مشروع جديد
اطلب كتابة تعليق تعديل الملف الشخصي
مشروع جديد
  • كن مشترك بريميوم
    • انقر للاكمال

    بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله

    اسأل الله لي ولكم وللمسلمين عامة التوفيق والنجاح والصلاح والفلاح والسداد.

    تسرب المياه من الأمور الضرورية لأنها تسبب في إصابة المنازل والمباني بالتشققات والتصدعات مما يؤدي الى تلف الاسقف والجدران لذا يجب التواصل مع 

    شركة كشف تسربات المياه

     ويمكنها أيضا 

    حل مشاكل ارتفاع فواتير المياه

     وتقديم التقارير المعتمدة و

    ترميم المنازل

    .

    الخدمات
    • شركة كشف تسربات المياه بالرياض
    • شركة مكافحة حشرات الرياض
    موقع الخدمة
    الرياض
    العنوان
    8728 خالد بن الوليد – الروضه – الرياض
    11324 الرياض
    المملكة العربية السعودية
    +966-536303073 mabanialriyad.com.sa

    التعليقات

    ابو فهد ابو فهد
    شركة ممتاز وخبرته كبيرة في مجال الكشف عن التسريبات المائية واصلاح تسربات
    منذ 5 اشهر
    تاريخ المشروع: يناير 2021
    عدل
      Add SEO element