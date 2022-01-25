مؤسسة الحائط البديل التجارية، متخصصون في استيراد وتوفير بديل الرخام وبديل الخشب والعديد من منتجات الديكورات الداخلية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية
- الخدمات
- تركيب ديكورات داخلية
- نعلات
- كرانيش
- أحزمة جدران
- توصيل المنتجات إلى جميع أنحاء المملكة
- ديكور داخلي
- ديكور خارجي
- بديل خشب
- بديل رخام
- فوم
- اعرض كل 10 خدمات
- موقع الخدمة
- الدمام
- العنوان
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Alshu'la – Alfakhriya – Dammam – Eastern Providence
31146 الدمام
المملكة العربية السعودية
+966-506557571 www.alternwalls.com