يمكنك الاطلاع على واحدة من أفضل الخدمات المتخصصة في قمة المشاريع التي تجعلك في مصاف اوائل المؤسسات والشركات الوطنية التي تعمل في مجالات العزل وكشف التسربات والترميم المتخصص كما المكافحة في مدينتي جدة ومكة مع خبراء العمل الدوليين من مؤسسة قمة المشاريع.





خدمات الشركة التى تقدمها فى جميع أنحاء المملكة :





تنظيف منازل

مكافحة الحشرات

صيانة وتشطيب المسابح

ترميم منازل

عزل خزانات

عزل اسطح

كشف تسربات المياه

مكافحة الحشرات