يمكنك الاطلاع على واحدة من أفضل الخدمات المتخصصة في قمة المشاريع التي تجعلك في مصاف اوائل المؤسسات والشركات الوطنية التي تعمل في مجالات العزل وكشف التسربات والترميم المتخصص كما المكافحة في مدينتي جدة ومكة مع خبراء العمل الدوليين من مؤسسة قمة المشاريع.
خدمات الشركة التى تقدمها فى جميع أنحاء المملكة :
- الخدمات
- كشف تسربات المياه
- صيانة المسابح
- إنشاء المسابح
- مكافحة الحشرات
- تنظيف المنازل
- تعقيم الفلل
- رش مبيدات
- موقع الخدمة
- جدة – مكة – الطائف – الرياض
- جوائز الشركة
- الشركة تعتبر من أوائل الشركات التى تعمل بمجال الخدمات المنزلية بالمملكة العربية السعودية
- العنوان
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جدة
35511 جدة
المملكة العربية السعودية
+966-549582750 qmtelmashare.com
يمكنك الاطلاع على واحدة من أفضل الخدمات المتخصصة في قمة المشاريع التي تجعلك في مصاف اوائل المؤسسات والشركات الوطنية التي تعمل في مجالات العزل وكشف التسربات والترميم المتخصص كما المكافحة في مدينتي جدة ومكة مع خبراء العمل الدوليين من مؤسسة قمة المشاريع.
خدمات الشركة التى تقدمها فى جميع أنحاء المملكة :