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مؤسسة قمة المشاريع
مسابح و منتجعات في جدة
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    • شركة تنظيف منازل بجدة, مؤسسة قمة المشاريع مؤسسة قمة المشاريع
    شركة تنظيف منازل بجدة

    يمكنك الاطلاع على واحدة من أفضل الخدمات المتخصصة في قمة المشاريع التي تجعلك في مصاف اوائل المؤسسات والشركات الوطنية التي تعمل في مجالات العزل وكشف التسربات والترميم المتخصص كما المكافحة في مدينتي جدة ومكة مع خبراء العمل الدوليين من مؤسسة قمة المشاريع.


    خدمات الشركة التى تقدمها فى جميع أنحاء المملكة :


    تنظيف منازل

    مكافحة الحشرات

    صيانة وتشطيب المسابح

    ترميم منازل

    عزل خزانات

    عزل اسطح

    كشف تسربات المياه

    مكافحة الحشرات

    الخدمات
    • كشف تسربات المياه
    • صيانة المسابح
    • إنشاء المسابح
    • مكافحة الحشرات
    • تنظيف المنازل
    • تعقيم الفلل
    • رش مبيدات
    موقع الخدمة
    جدة – مكة – الطائف – الرياض
    جوائز الشركة
    الشركة تعتبر من أوائل الشركات التى تعمل بمجال الخدمات المنزلية بالمملكة العربية السعودية
    العنوان
    جدة
    35511 جدة
    المملكة العربية السعودية
    +966-549582750 qmtelmashare.com
    الكشف القانوني

    يمكنك الاطلاع على واحدة من أفضل الخدمات المتخصصة في قمة المشاريع التي تجعلك في مصاف اوائل المؤسسات والشركات الوطنية التي تعمل في مجالات العزل وكشف التسربات والترميم المتخصص كما المكافحة في مدينتي جدة ومكة مع خبراء العمل الدوليين من مؤسسة قمة المشاريع.


    خدمات الشركة التى تقدمها فى جميع أنحاء المملكة :


    تنظيف منازل

    مكافحة الحشرات

    صيانة وتشطيب المسابح

    ترميم منازل

    عزل خزانات

    عزل اسطح

    كشف تسربات المياه

    مكافحة الحشرات


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