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شركة أسامة محمد الخنيزان وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون
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    • يقع مكتب الخنيزان في قلب العاصمة الرياض، ويعتمد المكتب على فريق عمل مكون من مجموعة من المهنيين في مختلف المجالات. كما يلبي المكتب احتياجات جميع المنشآت الاقتصادية من خلال توفير مجموعة من الخدمات المهنية مثل الزكاة والضرائب، وخدمات المراجعة والفحص، وخدمات مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية، وخدمات التدقيق الداخلي، والخدمات الاكتوارية، وخدمات الاشراف المحاسبي لمشاريع البيع على الخارطة، وخدمات المحاسبة القضائية.


    تميز مكتبنا هو نتيجة لتميز فريق عملنا حيث يضم المكتب مهنيين مؤهلين ذوي كفاءات وخبرات متنوعة في مختلف المجالات المحاسبية، وهذا يخلق مزيجًا فريدًا يساهم في تقديم أعلى مستوى من الخدمات لعملائنا.


    الخدمات
    • مراجعة
    • استشارات
    • أكتواري
    • حسابات
    • منافع الموظفينو
    • زكاةو
    • ضريبة،
    موقع الخدمة
    الرياض
    العنوان
    طريق الملك عبدالعزيز
    13322 الرياض
    المملكة العربية السعودية
    +966-590139143 khcpa.sa
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