تقدم مؤسسة بسمة الرياض خدمات نظافة وصيانة منزلية إحترافية منذ اعوام تمتلك المؤسسة أمهر الفنييون الإختصاصيون وعمالة مدربة وذو خبرة، تعمل المؤسسة داخل مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ونقدم كل مالدينا لتقديم خدمات تليق بكم.
- الخدمات
- خدما نظافة
- مكافحة الآفا
- صيانة المنزل
- خدمات السباكة
- ت
- خدمات الآثاث
- عزل الاسطح
- عزل خزانات
- تنظيف منازل
- تنظيف فلل
- تنظيف خزانات
- نقل اثاث
- تخزين اثاث
- تسليك مجاري
- كشف تسربات المياه
- تنظيف سجاد
- اعرض كل 16 خدمات
- موقع الخدمة
- الرياض
- العنوان
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2457 حي الخالدية
84711 الرياض
المملكة العربية السعودية
+966-502226184 www.basmetelriyadh.com.sa