الكوريان هومادة من مواد التصميم الداخلي للأرضيات والأثاث، شكلها يشبه للرخام الطبيعي، وتصنع من خليطاً من مسحوق

الرخام والألمونيوم وبعض المواد الكيميائية الأخرى التي تعطيه سهولة في التشكيل

ووزن خفيف بجانب صلابته ومقاومته للتأكل والرطوبة، بدأت نشأة الكوريان عام 1963،

وتطور بعد ذلك ليصبح علىشكله وهيئته الحالية وصفات أكثر تأثيراً بطريقة جمالية على

المنزلخصائص وممزات الكوريان

هناك بعض الخصائص والمميزات التي يتسم بها الكوريان وتميزه فهو مادة مناسبة للتصميم الداخلي، ولا

تتأثر بالأشعة فوق البنفسجية

1يتم ربط القطع الكوريان مع المواد اللاصقة الخاصة ولا يوجد ظهور للفراغات بين القطع وبعضها

2 لا يحتوي الكوريان على المسام وبالتالي

3يسهل تنظيفه ولا يتجمع بع الأوساخ بسهولة مادة خاملة، وفي حالة الحريق، الغازات

التي تصدر من احتراقها غير سامة

4 تستطيع أصلاح عيوبه بسهولة من خلال استخدم أدوات النجار

5الكوريان مادة شفافة. لذلك يسهل تطعيمها باستخدام الأضاءة والمصابيح لخلق لمسات زخرفية جمالية خاصه

6 مقاوم للماء تماماًومضاد للجراثيم، مما يجعله خيارا جيدا لاستخدامها في المستشفيات والحمامات أو المناطق

الجراحية، التي تتطلب نظافة عالية

طرق العناية وصيانة الكوريان

أن الأعتناء

وصيانة التصميمات التي تحتوي على مادة الكوريان يعتبر سهل وبسيط، فالكوريان كما

ذكرنا مادة غير مسامية، لذلك لا تتعرض للأتساخ بسهولة ويقاوم البقع، لذلك فهو

أيضاً مادة صحية كما ذكرنا لأنه لا يسهل نمو الجراثيم وتعلقها به بسبب عدم وجود

مسامات وفراغات بين قطع الكوريان وبعضها. ستحب استخدامه في المطابخ والحمامات لكن

مع ضرورة مراعاة عدم تعرضه للحرارة الشديدة. وبشكل عام الكوريان من المواد السهلة

في التنظيف والتعقيم ولا تحتاج للكثير حتى تقوم بصيانته

سعر الكوريان

تستطيع الحصول على مادة الكوريان بألوان وأشكال

كثيرة ومختلفة، تختلف أسعار الكوريان بناء على اختيارك من الأثاث سواء مستقيم أو

ذو منحنيات وتصميمات خاصة. على الرغم من أن الكوريان يعتبر مادة باهظة الثمن بعض

الشئ لكنها مقارنة بمميزاتها لا تعتبر باهظة بالمرة، فالكوريان مادة من المواد المريحة حقاً في عالم التصميمات الداخلية