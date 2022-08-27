من نحن
منـذ
عام ١٩٩٧ نقدم لعملائنا كـل مـا هـو جـديد في عالم الأبواب الحديدية والخشبية
وأعمـال الألمـنـيـوم والستانلس ستيل والـديـكـور ، وقمنا بتنـفيـذ الـعـديـد مـن
المشـاريـع الـكـبـيـرة بفضـل الـلـه ثـم ثقة عمـلائنـا والـتـزامـنـا بـالـجـودة
والاسـتثمار لـكـل مـا هـو جـديـد. الخبـرة والنزاهـة والإلتـزام بالمـواعـيـد
والإهتمام برضى عملائنا
- الخدمات
- أبو و اب
- موقع الخدمة
- الرياض
- العنوان
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الرياض ، حي المروج طريق الامام سعود
112345 الرياض
المملكة العربية السعودية
+966-504443811 twitter.com/Elegant_houses3?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor