بريفابكس شركة متخصصة في مجال تصميم وتصنيع جميع أنواع المباني والبيوت الجاهزة لمجموعة واسعة من العملاء في القطاعين العام والخاص. تم تأسيسها عام 2016 على يد أهم المختصين في عالم الصناعة الجاهزة مع أكثر من 19 عامًا من الخبرة المتراكمة، تهتم بصنع فرق ملموس في العالم وجعل مساهمات الإنسان فيه صديقة للطبيعة، كما تعتني بتقديم منتجات ممتازة النوعية، جذابة وانسيابية تجمع بين التميز في الهندسة وإدارة المشاريع وتكنولوجيا الإنتاج وبين التصاميم المعاصرة الجذابة، ولأننا دائما في المقدمة فإننا نسعى بكل ما لدينا من إمكانيات وخبرات إلى بناء شراكات قوية مع عملائنا لتحويل أحلامهم واحتياجاتهم إلى واقع ملموس دون أن يتحمل العملاء أعباء إضافية.



