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بريفابكس
شركة عقارات في إسطنبول
نظرة عامة 18مشاريع (18) 0كتاب الافكار (0)
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مشاريع

مشروع جديد
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    • فيلا جاهزة -330 م², بريفابكس بريفابكس منزل جاهز للتركيب
    فيلا جاهزة -330 م², بريفابكس بريفابكس منزل جاهز للتركيب
    فيلا جاهزة -330 م², بريفابكس بريفابكس منزل جاهز للتركيب
    +5
    فيلا جاهزة -330 م²
    فيلا جاهزة -250 م², بريفابكس بريفابكس منزل جاهز للتركيب
    فيلا جاهزة -250 م², بريفابكس بريفابكس منزل جاهز للتركيب
    فيلا جاهزة -250 م², بريفابكس بريفابكس منزل جاهز للتركيب
    +1
    فيلا جاهزة -250 م²
    فيلا جاهزة -242 م², بريفابكس بريفابكس منزل جاهز للتركيب
    فيلا جاهزة -242 م², بريفابكس بريفابكس منزل جاهز للتركيب
    فيلا جاهزة -242 م², بريفابكس بريفابكس منزل جاهز للتركيب
    +2
    فيلا جاهزة -242 م²
    فيلا جاهزة -226 م², بريفابكس بريفابكس منزل جاهز للتركيب
    فيلا جاهزة -226 م², بريفابكس بريفابكس منزل جاهز للتركيب
    فيلا جاهزة -226 م², بريفابكس بريفابكس منزل جاهز للتركيب
    فيلا جاهزة -226 م²
    فيلا جاهزة -210 م², بريفابكس بريفابكس منزل جاهز للتركيب
    فيلا جاهزة -210 م², بريفابكس بريفابكس منزل جاهز للتركيب
    فيلا جاهزة -210 م², بريفابكس بريفابكس منزل جاهز للتركيب
    +3
    فيلا جاهزة -210 م²
    فيلا جاهزة -180 م², بريفابكس بريفابكس منزل جاهز للتركيب
    فيلا جاهزة -180 م², بريفابكس بريفابكس منزل جاهز للتركيب
    فيلا جاهزة -180 م², بريفابكس بريفابكس منزل جاهز للتركيب
    +3
    فيلا جاهزة -180 م²
    اعرض كل 18 المشاريع

    بريفابكس شركة متخصصة في مجال تصميم وتصنيع جميع أنواع المباني والبيوت الجاهزة لمجموعة واسعة من العملاء في القطاعين العام والخاص. تم تأسيسها عام 2016 على يد أهم المختصين في عالم الصناعة الجاهزة مع أكثر من 19 عامًا من الخبرة المتراكمة، تهتم بصنع فرق ملموس في العالم وجعل مساهمات الإنسان فيه صديقة للطبيعة، كما تعتني بتقديم منتجات ممتازة النوعية، جذابة وانسيابية تجمع بين التميز في الهندسة وإدارة المشاريع وتكنولوجيا الإنتاج وبين التصاميم المعاصرة الجذابة، ولأننا دائما في المقدمة فإننا نسعى بكل ما لدينا من إمكانيات وخبرات إلى بناء شراكات قوية مع عملائنا لتحويل أحلامهم واحتياجاتهم إلى واقع ملموس دون أن يتحمل العملاء أعباء إضافية. 


    الخدمات
    • بيت جاهز
    • فيلا جاهزة
    • بناء جاهز
    • مباني جاهزة
    • تركيب بيت
    • modular homes
    • prefabricated homes
    • steel frame homes
    • steel homes
    • prefab homes
    • prefab houses
    • steel houses
    • modular steel homes
    • اعرض كل 13 خدمات
    موقع الخدمة
    turkey
    العنوان
    Yeşilbağlar Mah, selvili sk helis beyaz ofis No 2/2/422, D:423, 34890 Pendik/İstanbul
    34860 إسطنبول
    تركيا
    +90-5530877374 www.prefabex.com
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