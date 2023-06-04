بريفابكس شركة متخصصة في مجال تصميم وتصنيع جميع أنواع المباني والبيوت الجاهزة لمجموعة واسعة من العملاء في القطاعين العام والخاص. تم تأسيسها عام 2016 على يد أهم المختصين في عالم الصناعة الجاهزة مع أكثر من 19 عامًا من الخبرة المتراكمة، تهتم بصنع فرق ملموس في العالم وجعل مساهمات الإنسان فيه صديقة للطبيعة، كما تعتني بتقديم منتجات ممتازة النوعية، جذابة وانسيابية تجمع بين التميز في الهندسة وإدارة المشاريع وتكنولوجيا الإنتاج وبين التصاميم المعاصرة الجذابة، ولأننا دائما في المقدمة فإننا نسعى بكل ما لدينا من إمكانيات وخبرات إلى بناء شراكات قوية مع عملائنا لتحويل أحلامهم واحتياجاتهم إلى واقع ملموس دون أن يتحمل العملاء أعباء إضافية.
- الخدمات
- بيت جاهز
- فيلا جاهزة
- بناء جاهز
- مباني جاهزة
- تركيب بيت
- modular homes
- prefabricated homes
- steel frame homes
- steel homes
- prefab homes
- prefab houses
- steel houses
- modular steel homes
- اعرض كل 13 خدمات
- موقع الخدمة
- turkey
- العنوان
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Yeşilbağlar Mah, selvili sk helis beyaz ofis No 2/2/422, D:423, 34890 Pendik/İstanbul
34860 إسطنبول
تركيا
+90-5530877374 www.prefabex.com