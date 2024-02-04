تأسست شركة شمس لتقنية المعلومات في عام 2010 ، وتعد شركة “شمس اي تي لتكنولوجيا المعلومات” واحدة من أبرز مزودي خدمات تقنية المعلومات في الشرق الأوسط ، لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لعدد كبير من الشركات نحن لسنا مجرد مطور ويب ولكننا نعمل على إظهار رؤيتك وإبراز نقاط القوة لشركتك لتكون الخيار الأقرب للعملاء تتمثل رؤيتنا في تطوير منتجات وخدمات مبتكرة وخلاقة توفر حلول الاتصالات والمعلومات الشاملة. نحن نقدم مجموعة كبيرة من الخدمات مثل تصميم وتطوير مواقع الويب ، وتطبيقات مصممة خصيصا ، وتطبيقات الأعمال التجارية ، وحلول التجارة الإلكترونية ، والاستضافة المدارة وإدارة البوابة الإلكترونية القليلة التي نقدمها. يشعر العملاء الراضين في جميع أنحاء العالم بشهادة على جودة عملنا يتمتع فريقنا بخبرة واسعة في العمل مع الشركات الصغيرة في كل صناعة. إذا كنت في صناعة متخصصة ، فسنأخذ الوقت الكافي لمعرفة الفروق الدقيقة في عملك نحن متخصصون في إنشاء موقع مخصص لأعمال B 2 C الموجهة للخدمات ، والأعمال التجارية B 2 B ، وتجارة التجزئة / التجارة الإلكترونية

موقع الخدمة بريدة العنوان 12457 بريدة

المملكة العربية السعودية

+966-508860058 shams-it.com