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Liaoning Zhanhongtu Machinery &amp; Equipment Co., Ltd آلة ضغط غشاء فراغ
نجارة في Shenyang
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الخدمات

  • آلة ضغط غشاء فراغ
  • مكبس pvc
  • ماكينة بي في سي تلبيس الخشب فاكيوم
  • PVC ماكينة تلبيس قشرة
  • غشاء فراغ آلة الصحافة
مشروع جديد
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    • تعتبر شركة Liaoning Zhanhongtu Machinery&Equipment Co., Ltd شركة متخصصة في تصنيع معدات أفلام الترقق ذات الأشكال الخاصة في الصين. في الوقت الحاضر، لدى الشركة أكثر من 100 موظف وتصل مساحة المصنع إلى 30,000 متر مربع. وتغطي المعدات جميع أنحاء الصين والأسواق الخارجية. على مدى السنوات العشر الماضية، التزمت Zhanhongtu بالتركيز على العملاء والابتكار المستمر بناءً على طلب السوق ، وكسب الاحترام والثقة من المتخصصين في الصناعة.


    أنشأنا فريقًا قويًا للبحث والتطوير، وقد وصل إلى مستوى رائد في التأثير المغطى بالأبحاث وفقدان الطاقة وتكوين الأداء، وأطلق سلسلة من آلات الضغط ذات الأداء الممتاز، ما يصل إلى ثلاثين نوعًا، تستخدم على نطاق واسع في جميع أنواع الخزانات (خزانة الضغط الغشائية) )، خزانة قشرة الخشب الصلب، باب مركب من الخشب الصلب، باب بدون طلاء، أثاث من نوع اللوحة، ملف تعريف مطلي، إلخ.

    لقد حصلت المنتجات على شهادة الاتحاد الأوروبي CE، ويتم تصدير المعدات إلى أوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا والمزيد من البلدان والمناطق.

    تنتمي آلة الضغط سلسلة PVC عالية اللمعان التي طورتها Liaoning Zhanhongtu، وآلة الضغط سلسلة الضغط الإيجابي والسلبي إلى أعلى جودة في الصناعة، مما يجلب تأثير المعالجة غير المتوقع لمجموعة العملاء ويلبي طلب العملاء بشكل أفضل.

    موقع الخدمة
    Shenyang
    العنوان
    Whatsapp +86 15840529588
    11000 Shenyang
    المملكة العربية السعودية
    +86-15840529588 www.zhtmachinery.com
    الكشف القانوني

    تقوم شركة Liaoning Zhanhongtu Machinery & Equipment Co., Ltd بتصنيع وبيع آلات ضغط الأغشية الفراغية لأبواب المطبخ، والأبواب الداخلية، أو إطارات الأبواب، وما إلى ذلك. وهي مصممة لعمليات الثني والطلاء. لأنواع مختلفة من القشرة (قشرة طبيعية، ألواح خشبية). الأكثر تنوعًا في الطلاء الفراغي والتصفيح والتشكيل.

    شاهد المزيد من فضلك:

    Liaoning Zhanhongtu Machinery & Equipment Co., Ltd

    http://www.zhtmachinery.com

    Whatsapp(Wechat): +8615840529588

    E-Mail: cindy@zhtmac.com 



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